В Германии призвали избрать новым президентом женщину из восточных земель

Полномочия нынешнего главы государства Франка‑Вальтера Штайнмайера завершаются 18 марта 2027 года, а выборы преемника состоятся 30 января на заседании Федерального собрания. В Германии сейчас идёт активное обсуждение вероятных кандидатов.

«Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», — сказала Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Последним президентом из восточных регионов страны был Йоахим Гаук, занимавший этот пост с 2012 по 2017 год.

3 октября в Германии отмечается День германского единства — в этот день в 1990 году пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ, а Берлин стал единой столицей государства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

