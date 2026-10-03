В Германии призвали избрать новым президентом женщину из восточных земель
Уполномоченная правительства Германии по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер, приурочив своё заявление ко Дню германского единства, высказалась за то, чтобы следующим президентом страны стала женщина с востока Германии.
Полномочия нынешнего главы государства Франка‑Вальтера Штайнмайера завершаются 18 марта 2027 года, а выборы преемника состоятся 30 января на заседании Федерального собрания. В Германии сейчас идёт активное обсуждение вероятных кандидатов.
«Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», — сказала Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.
Последним президентом из восточных регионов страны был Йоахим Гаук, занимавший этот пост с 2012 по 2017 год.
3 октября в Германии отмечается День германского единства — в этот день в 1990 году пять восточных земель бывшей ГДР вошли в состав ФРГ, а Берлин стал единой столицей государства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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