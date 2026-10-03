Китай остановил контейнерные перевозки в Европу по Севморпути до лета 2027 года

В таможне пояснили, что специфика маршрута обуславливает его временную недоступность. В официальном заявлении ведомства указано: маршрут является сезонным и вновь станет доступен только следующим летом.

С начала эксплуатации направления по этому пути прошли восемь судов. В общей сложности они перевезли 7,76 тысячи стандартных контейнеров (в пересчёте на TEU). Общая стоимость доставленных грузов составила 5,33 миллиарда юаней — это эквивалентно примерно 66,2 миллиардам рублей.

Ранее основатель ГК «Маршал» и сооснователь биржи грузоперевозок «КаргоТех» Михаил Белоусов сказал НСН, что выделение дальнобойщиков в отдельную профессию может быть логичным решением, поскольку характер их работы существенно отличается от работы водителей, выполняющих короткие маршруты,.

