Китай остановил контейнерные перевозки в Европу по Севморпути до лета 2027 года
Перевозки контейнеров из Китая в Европу по Северному морскому пути приостановлены — их не планируют возобновлять до лета 2027 года. Такую информацию распространило Центральное телевидение Китая со ссылкой на таможенное управление города Нинбо.
В таможне пояснили, что специфика маршрута обуславливает его временную недоступность. В официальном заявлении ведомства указано: маршрут является сезонным и вновь станет доступен только следующим летом.
С начала эксплуатации направления по этому пути прошли восемь судов. В общей сложности они перевезли 7,76 тысячи стандартных контейнеров (в пересчёте на TEU). Общая стоимость доставленных грузов составила 5,33 миллиарда юаней — это эквивалентно примерно 66,2 миллиардам рублей.
Ранее основатель ГК «Маршал» и сооснователь биржи грузоперевозок «КаргоТех» Михаил Белоусов сказал НСН, что выделение дальнобойщиков в отдельную профессию может быть логичным решением, поскольку характер их работы существенно отличается от работы водителей, выполняющих короткие маршруты,.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Опрос: Мужчины в России стали главными покупателями мерча по «Сумеркам»
- В Германии призвали избрать новым президентом женщину из восточных земель
- Сборная России разгромила Намибию в товарищеском матче
- Китай остановил контейнерные перевозки в Европу по Севморпути до лета 2027 года
- В Североуральске возбудили дело после гибели горняка в шахте
- В России утильсбор с 2027 года повысит цены на мощные иномарки до «небес»
- NZZ заподозрила Россию в странных случаях с туалетами в домах финских депутатов
- Депутат Милонов: Смерть Кашпировского искоренит эпоху экстрасенсов
- В Молдавии заявили о падении трех ракет и двух беспилотников
- Матвей Сафонов покинул сборную России перед игрой с Намибией