В семье Кашпировского назвали истинную причину смерти телецелителя

«У него была полиорганная недостаточность, то есть то состояние, которое является непосредственной причиной смерти больного при онкологическом заболевании… У него отказали органы в результате того, что эти органы были поражены онкологическим процессом, метастазами», - уточнил Мамаев.

Кроме того, племянник знаменитости объяснил, что при жизни целитель просил кремировать его после смерти, но в настоящий момент речь идет о традиционном захоронении.

Телецелитель ушел из жизни 3 октября. Ему было 87 лет. Уже известно, что прощание с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября в 12:00 по московскому времени в Большом зале Троекуровского кладбища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ писали, что вероятное наследство семьи Анатолия Кашпировского может ограничиться единственной квартирой в Москве.