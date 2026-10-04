В семье Кашпировского назвали истинную причину смерти телецелителя
Причиной смерти советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского стал рак желудка четвертой степени с метастазами во внутренних органах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на племянника знаменитого целителя Юрия Мамаева.
Он рассказал, что метастазы были во всех органах, включая легкие и мозг. При этом племянник знаменитости отметил, что у Кашпировского не было острой сердечной недостаточности, а онкологический диагноз был поставлен полтора года назад.
«У него была полиорганная недостаточность, то есть то состояние, которое является непосредственной причиной смерти больного при онкологическом заболевании… У него отказали органы в результате того, что эти органы были поражены онкологическим процессом, метастазами», - уточнил Мамаев.
Кроме того, племянник знаменитости объяснил, что при жизни целитель просил кремировать его после смерти, но в настоящий момент речь идет о традиционном захоронении.
Телецелитель ушел из жизни 3 октября. Ему было 87 лет. Уже известно, что прощание с Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября в 12:00 по московскому времени в Большом зале Троекуровского кладбища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ писали, что вероятное наследство семьи Анатолия Кашпировского может ограничиться единственной квартирой в Москве.
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