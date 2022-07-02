Ядерный Калининград. Козырный ответ России на ограничение транзита товаров

«Ага, видимо, все-таки стало слишком жарко, ведь Россия имеет законное право на транзит. Две версии: 1) военную эскалацию нельзя было исключать, так как Сувалкский коридор и раньше был слабым местом НАТО, а блокада Калининграда дала бы России повод для ответа; 2) Германия, в частности, обеспокоена тем, что русские в отместку полностью перекроют "Северный поток", так что ей пришлось искать пути деэскалации», — отмечает Tom P.

Россия в случае победы в рамках специальной военной операции на Украине захочет установить сухопутное сообщение с Калининградом через Сувалкинский выступ, считает бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей. Об этом эксперт заявил в интервью польскому Radio ZET.