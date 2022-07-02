Ядерный Калининград. Козырный ответ России на ограничение транзита товаров
Россия может разместить в Калининграде ядерное оружие в ответ на действия НАТО в прибалтийском регионе. Это станет безусловным козырем РФ и позволит контролировать значительную территорию, а также поможет решить проблему с доставкой грузов в анклав.
Литва воспринимает позицию Евросоюза по ситуации с ограничением транзита грузов в Калининград «как поражение». Об этом пишет Der Spiegel. Таким образом Еврокомиссия позволяет Вильнюсу «отступить, сохранив лицо».
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали действия Литвы из-за запрета транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Пользователи считают, что Вильнюс намеренно разжигает напряженность с Россией. Читатели призывают Литву принести извинения России.
«Блокада Калининграда Литвой незаконна, глупа и опасна. Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию? Непонятно, зачем они так легкомысленно подливают масло в огонь и дают России абсолютно законный повод для войны против одной из стран НАТО», — цитирует пост Weltumseglerin`а РИА Новости.
«Ага, видимо, все-таки стало слишком жарко, ведь Россия имеет законное право на транзит. Две версии: 1) военную эскалацию нельзя было исключать, так как Сувалкский коридор и раньше был слабым местом НАТО, а блокада Калининграда дала бы России повод для ответа; 2) Германия, в частности, обеспокоена тем, что русские в отместку полностью перекроют "Северный поток", так что ей пришлось искать пути деэскалации», — отмечает Tom P.
Россия в случае победы в рамках специальной военной операции на Украине захочет установить сухопутное сообщение с Калининградом через Сувалкинский выступ, считает бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей. Об этом эксперт заявил в интервью польскому Radio ZET.
«В настоящий момент, особенно когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится особенно важной стратегической базой для России, и в то же время он изолирован», — отметил генерал.
По словам политического специалиста Владимира Джараллы, в Москве готовы к тому, что Балтийское море может превратиться в «озеро НАТО», и готовят ответные меры. Об этом пишет издание Pravda.Ru со ссылкой на «Журналистскую правду».
По словам военного эксперта, Калининград изначально создавали как военную крепость, которая способна осуществлять контроль значительной территории. Если в Калининграде разместить ядерное оружие, то этот козырь России противники не смогут перебить ничем. Джаралла считает, что это обстоятельство учитывают военные стратеги.
Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с НСН допустил, что вопрос с транзитом в Калининградскую область может быть решен военными мерами.
«В полной блокаде мы пока не находимся, есть еще воздух и вода, можем морем возить, паромами. Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно. Поэтому паромы, грубо говоря, уходят босиком. Будем переналаживать. А вообще надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - сказал Колесник.
Доставлять грузы в Калининградскую область из-за запрета Литвы на транзит придется через Питер паромами, это займет в два раза больше времени, заявил управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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