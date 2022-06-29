В Совфеде назвали аморальным отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицберген

Отказ Норвегии разрешить транспортировку продовольственных товаров для россиян в населенный пункт Баренцбург на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал сенатор в Telegram.

Косачев добавил, что Норвегия нарушает положения Парижского договора 1920 года, предусматривающего, что граждане, суда и грузы сторон соглашения не подлежат каким-либо сборам или ограничениям.

Ранее посольство РФ в Осло передало норвежским властям ноту и письмо от руководства государственного треста «Арктикуголь» с просьбой пропустить грузы в российские поселения на Шпицбергене, напоминает Ura.ru. Однако Норвегия отклонила заявку, пишет RT. В Осло объяснили ограничения антироссийскими санкциями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШпицбергенНорвегияСовет Федерации РФ
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