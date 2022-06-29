В Совфеде назвали аморальным отказ Норвегии пропустить грузы для россиян на Шпицберген
Отказ Норвегии разрешить транспортировку продовольственных товаров для россиян в населенный пункт Баренцбург на Шпицбергене аморален и нарушает права человека. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — написал сенатор в Telegram.
Косачев добавил, что Норвегия нарушает положения Парижского договора 1920 года, предусматривающего, что граждане, суда и грузы сторон соглашения не подлежат каким-либо сборам или ограничениям.
Ранее посольство РФ в Осло передало норвежским властям ноту и письмо от руководства государственного треста «Арктикуголь» с просьбой пропустить грузы в российские поселения на Шпицбергене, напоминает Ura.ru. Однако Норвегия отклонила заявку, пишет RT. В Осло объяснили ограничения антироссийскими санкциями.
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