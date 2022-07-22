Россия-матушка наносит ответный удар: В мире оценили антизападный альянс

Алмонд отметил, что сближение президентов России, Ирана и Турции вызывает беспокойство на Западе. Он указал, что трехстороннее содружество между участниками астанинской «тройки» (Россия, Турция и Иран – ред. НСН) может якобы оказаться «опаснее бывшего советского блока».

«Саммит — это свидетельство зарождения нового антизападного, антидемократического альянса, простирающегося от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с матушкой-Россией в центре», — считает он.

Так, Владимир Путин посетил Тегеран 19 июля, где принял участие в саммите государств-инициаторов сирийского урегулирования. Там он встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.