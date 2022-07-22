Россия-матушка наносит ответный удар: В мире оценили антизападный альянс
Россия активно развивает отношения со странами Ближнего Востока, на этом фоне эксперты уверены, что такое сотрудничество окажется для Запада крайне опасным.
Директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд заявил, что западным государствам не стоит недооценивать значение визита президента России Владимира Путина в Тегеран. По его мнению, урегулирование сирийского конфликта и обсуждение «зернового вопроса» были всего лишь предлогом для более серьезной повестки.
Алмонд отметил, что сближение президентов России, Ирана и Турции вызывает беспокойство на Западе. Он указал, что трехстороннее содружество между участниками астанинской «тройки» (Россия, Турция и Иран – ред. НСН) может якобы оказаться «опаснее бывшего советского блока».
«Саммит — это свидетельство зарождения нового антизападного, антидемократического альянса, простирающегося от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с матушкой-Россией в центре», — считает он.
Так, Владимир Путин посетил Тегеран 19 июля, где принял участие в саммите государств-инициаторов сирийского урегулирования. Там он встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как заявил российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров, встреча по Сирии в Тегеране оказалась конструктивной и полезной. По итогам саммита главы государств подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также настрой на продолжение сотрудничества по урегулированию сирийской проблемы.
Между тем китайская газета Global Times писала, что прошедшие в Тегеране переговоры можно расценивать как «ответный удар» Вашингтону с его стремлением утвердиться в регионе.
«Визит [Путина в Иран – ред. НСН] получил заметное международное внимание из-за своего времени, поскольку он последовал за поездкой президента США Джо Байдена на Ближний Восток, что сделало визит Путина похожим на ответный удар после попыток США утвердить свое влияние в регионе», — говорилось в статье.
При этом многие эксперты уверены, что Россия активно ищет себе союзников для противостояния Западу. Как заявлял главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», России необходимо «открыть» мусульманский мир, чтобы не остаться с одним Китаем.
«Одно дело – общаться и с турками, и с иранцами, и с арабами, а другое дело, что с ними общается не только Путин, но и его оппоненты на Западе. Нужно ездить, работать, встречаться, иначе с кем останется Россия, с одним Китаем? А вот когда будет открыт мусульманский мир, этот вектор будет способствовать сокращению изоляции. Поэтому это так важно и это будет продолжаться - при том, что и с Турцией, и с Ираном очень непросто работать, там свои национальные интересы, которые совершенно не обязательно совпадают с Россией», - пояснял Малашенко.
При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча в Тегеране будет касаться исключительно вопросов сирийского регулирования. А депутат Госдумы Евгений Попов, комментируя поездку Путина в Тегеран, заявлял, что в мире начинает формироваться «новая ось добра».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 30 июля
- Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам
- Сбербанк: Новые санкции ЕС не повлияют на работу банка в России
- Драупади Мурму стала новым президентом Индии
- Козицын покинул пост гендиректора Уральской горно-металлургической компании
- В Запорожской ВГА заявили, что ЕС фактически признал регион частью России
- СМИ: Российские военные применили на Украине новейший дрон «Ласточка»
- Лавров: Обвинения России в создании продовольственного кризиса беспочвенны
- Вице-канцлер Германии назвал возможный запуск «Северного потока-2» поражением ЕС
- Экс-спикер Рады предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru