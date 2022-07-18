Песков назвал санкции против России и Ирана «платой за суверенитет»
Санкции являются ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.
Представитель Кремля указал, что антироссийские санкции вводились со времен СССР, пишет РИА ФАН.
«Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — отметил пресс-секретарь президента.
Также Песков вспомнил выражение «все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- Москва примет ответные меры при появлении баз НАТО в Финляндии
- СМИ: Подозреваемый в торговле наркотиками проректор РТА покончил с собой в СИЗО
- Welt: Немецкий курорт Баден-Баден опустел без российских туристов
- Песков назвал санкции против России и Ирана «платой за суверенитет»
- Опрос: россияне стали меньше думать об открытии собственного дела
- СМИ: Эрдоган планирует обсудить с Путиным итоги встречи по зерну
- Посол Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС
- Сеть H&M устроит распродажу перед уходом из России
- СМИ сообщили о полуторамесячных очередях в европейских визовых центрах в России
- Песков назвал условия завершения спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru