Песков назвал санкции против России и Ирана «платой за суверенитет»

Санкции являются ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

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Представитель Кремля указал, что антироссийские санкции вводились со времен СССР, пишет РИА ФАН.

«Еще со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях. Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет», — отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков вспомнил выражение «все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», пишет RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияСанкцииИранДмитрий Песков
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