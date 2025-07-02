Армения ввела временный запрет на импорт российского мороженого
Временный запрет на импорт российского мороженого ввели в Армении. Об этом сообщает пресс-служба инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов республики.
Отмечается, что речь идёт о лакомстве «Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури» бренда «Коровка из Кореновки», которое выпускает ООО «Фабрика настоящего мороженого».
«Запрет распространяется на партии, импортированные после 2 июля 2025 года... Она не соответствовала нормам, установленным техрегламентами Таможенного союза по показателю содержания бактерий кишечной палочки», - говорится в сообщении.
На партии, которая была ввезена в страну до этой даты, запрет не распространяется.
Ранее власти Китая сняли запрет на импорт морепродуктов из Японии, который действовал в течение двух лет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru