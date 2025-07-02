Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты более 210 тысяч контрактников

С начала 2025 года контракт с Минобороны РФ заключили более 210 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев: С начала года в воинские части прибыли почти 175 тысяч контрактников

В ходе заседания профильной межведомственной комиссии он указал, что ещё 18 тысяч человек поступили в добровольческие подразделения.

«Хочу сказать, что темп набран весьма приличный», - подчеркнул Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ежемесячно на СВО отправляются 50—60 тысяч граждан, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФКонтрактыДмитрий Медведев

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