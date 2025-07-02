Блогер Влад Бумага попал в базу сайта «Миротворец»

Блогер Влад Бумага (Влад А4) был внесён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещён и заблокирован в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер Андреасян попал в базу сайта «Миротворец»

Уточняется, что Бумагу внесли в перечень из-за его участия в «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина, где он спросил российского лидера о работе YouTube.

Составители «Миротворца» назвали действия блогера «участием в мероприятиях поддерживающих информационную политику России» и «распространением российской пропаганды».

Ранее российского комика Азамата Мусагалиева включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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