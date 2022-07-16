Байден пообещал помешать России занять партнерское место США для стран Ближнего Востока

Соединенные Штаты будут по-прежнему активным партнером для стран Ближнего Востока и «не дадут» занять это место Москве, Пекину или Тегерану.

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Об этом глава Белого дома Джозеф Байден заявил 16 июля в ходе ближневосточного турне.

Ранее журналист Даниэль-Дилан Бемер в своей колонке для Welt отметил разницу при приеме российского президента Владимира Путина и главы США в Эр-Рияде. По его мнению, этот контраст является сигналом роста влияния РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокРоссияДжо БайденБайден
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