Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

Главы России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по ситуации в Сирии, сообщил российский лидер Владимир Путин.

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По его словам, в заявлении подтверждена «приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества» в интересах достижения нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Из документа следует, что кризис в Сирии может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуация в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

Как сообщалось ранее, США и Россия могут вступить в военный конфликт в Сирии из-за близкого контакта в зоне боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СирияВладимир ПутинИранТурция
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