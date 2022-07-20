Путин: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

По его словам, в заявлении подтверждена «приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества» в интересах достижения нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Из документа следует, что кризис в Сирии может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуация в стране могут урегулировать только сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

Как сообщалось ранее, США и Россия могут вступить в военный конфликт в Сирии из-за близкого контакта в зоне боевых действий.

