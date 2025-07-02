В парке «Тайган» заявили об улучшении состояния покурившего вейп орангутана
2 июля 202517:38
Состояние орангутана Даны, которой дали покурить вейп, улучшается. Об этом NEWS.ru заявила представитель крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина.
По её словам, в настоящее время жизни примата ничего не угрожает.
«Дана кушает, пьёт, уже более активная... Критический период прошёл», — заключила она.
Ранее боксёра Анастасию Лучкину, которая дала покурить вейп орангутану Дане, исключили из клуба «Боец», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru