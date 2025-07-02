В парке «Тайган» заявили об улучшении состояния покурившего вейп орангутана

Состояние орангутана Даны, которой дали покурить вейп, улучшается. Об этом NEWS.ru заявила представитель крымского сафари-парка «Тайган» Татьяна Алексагина.

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По её словам, в настоящее время жизни примата ничего не угрожает.

«Дана кушает, пьёт, уже более активная... Критический период прошёл», — заключила она.

Ранее боксёра Анастасию Лучкину, которая дала покурить вейп орангутану Дане, исключили из клуба «Боец», сообщает RT.

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Фото: vk.com/safari_park_taigan
ТЕГИ:ЗоопаркДикие ЖивотныеВейпыКрымПарки

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