В парке «Тайган» заявили об улучшении состояния покурившего вейп орангутана

По её словам, в настоящее время жизни примата ничего не угрожает.

«Дана кушает, пьёт, уже более активная... Критический период прошёл», — заключила она.

Ранее боксёра Анастасию Лучкину, которая дала покурить вейп орангутану Дане, исключили из клуба «Боец», сообщает RT.

