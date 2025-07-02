Следком предъявил обвинение задержанным в Екатеринбурге азербайджанцам

Она уточнила, что речь идёт о статьях «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», «Убийство по найму» и «Покушение на убийство по найму».

По мнению следствия, Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров причастны к двум убийствам и покушению на убийство выходцев из Азербайджана. Их мотивом были раздел сфер влияния в бизнесе и месть.

«Один из обвиняемых дал подробные показания... Он также изобличил своих соучастников», - добавила Петренко.

Отмечается, что все фигуранты являются гражданами России, из заключили под стражу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решениях, принятых Баку после задержаний в Екатеринбурге, сообщает RT.

