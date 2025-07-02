Глава МИД Франции анонсировал жесткие санкции Евросоюза против России
Новые антироссийские санкции Евросоюза станут самыми жёсткими за три года. Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
В интервью изданию Monde он отметил, что примут новые рестрикции «в ближайшие дни».
«Новые санкции будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят американским сенатом в начале июля», - заключил министр.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ находится на заключительной стадии обсуждения со Словакией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru