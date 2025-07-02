Глава МИД Франции анонсировал жесткие санкции Евросоюза против России

Новые антироссийские санкции Евросоюза станут самыми жёсткими за три года. Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

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В интервью изданию Monde он отметил, что примут новые рестрикции «в ближайшие дни».

«Новые санкции будут реализованы в координации с США, где ожидается, что пакет масштабных санкций будет принят американским сенатом в начале июля», - заключил министр.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ находится на заключительной стадии обсуждения со Словакией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Mykola Tys
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