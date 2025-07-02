Артиста Михаила Боярского выписали из больницы
2 июля 202516:00
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Театра имени Ленсовета сообщает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время 75-летний актёр находится дома.
«Надеемся, что он возобновит работу», - отметили в театре.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что его отец попал в больницу из-за сложностей после стентирования артерии в ноге, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru