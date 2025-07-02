Артиста Михаила Боярского выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Театра имени Ленсовета сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в настоящее время 75-летний актёр находится дома.

«Надеемся, что он возобновит работу», - отметили в театре.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что его отец попал в больницу из-за сложностей после стентирования артерии в ноге, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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