Россияне не верят, что Трамп сможет решить конфликт на Украине

Уточняется, что 56% из них твёрдо уверены в неспособности американского лидера решить конфликт на Украине. Ещё 17% выбрали ответ «скорее не сможет, чем сможет».

В то, что глава Белого дома сумеет урегулировать российско-украинский конфликт, верят лишь 25% россиян.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на закрытой встрече в рамках саммита НАТО в Гааге Трамп назвал ситуацию на Украине «полностью вышедшей из-под контроля», напоминает RT.

