Россияне не верят, что Трамп сможет решить конфликт на Украине
Большинство россиян не верят в то, что президент США Дональд Трамп сможет каким-либо образом повлиять на переговоры России и Украины. Как пишет «Газета.Ru», так ответили 73% участников опроса Новости Mail.
Уточняется, что 56% из них твёрдо уверены в неспособности американского лидера решить конфликт на Украине. Ещё 17% выбрали ответ «скорее не сможет, чем сможет».
В то, что глава Белого дома сумеет урегулировать российско-украинский конфликт, верят лишь 25% россиян.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на закрытой встрече в рамках саммита НАТО в Гааге Трамп назвал ситуацию на Украине «полностью вышедшей из-под контроля», напоминает RT.
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