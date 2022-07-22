Аналитик: после визита Путина в Иран началось формирование антизападного альянса

По его словам, по итогам рабочего визита помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень. «Этот саммит демонстрирует зарождающийся антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря - с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива», - следует из статьи.

«Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана», — отметил Алмонд.

Напомним, Турция намерена перейти на расчеты с Россией за поставки газа в лиры и рубли, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

