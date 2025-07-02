Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

Отмечается, что дипломату был выражен протест из-за «недружественных действий и шагов», которые, по мнению Баку, «нанесли ущерб отношениям между двумя странами».

«Указано, что российская версия инцидента противоречит явным признакам насилия на телах погибших соотечественников и заключению экспертов», - почдеркнули в азербайджанском МИД.

Также Еводкимову заявили, что Баку ожидает от Москвы «проведения тщательного и объективного расследования нарушений».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что России следует жёстко ответить на задержание россиян в Азербайджане.

