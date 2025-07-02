Генсек НАТО не стал критиковать США за сокращение поставок оружия Украине
США всегда должны поступать так, чтобы были защищены их собственные интересы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В интервью телеканалу Fox News он указал, что с полным пониманием относится к решению Вашингтона сократить поставки оружия на Украину.
При этом Рютте отметил, что Европа, наоборот, намерена усиливать поддержку Киева.
«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки... в плане боеприпасов и систем ПВО», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru