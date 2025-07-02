Генсек НАТО не стал критиковать США за сокращение поставок оружия Украине

В интервью телеканалу Fox News он указал, что с полным пониманием относится к решению Вашингтона сократить поставки оружия на Украину.

При этом Рютте отметил, что Европа, наоборот, намерена усиливать поддержку Киева.

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки... в плане боеприпасов и систем ПВО», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации, сообщает RT.

