Генсек НАТО не стал критиковать США за сокращение поставок оружия Украине

США всегда должны поступать так, чтобы были защищены их собственные интересы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

СМИ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США

В интервью телеканалу Fox News он указал, что с полным пониманием относится к решению Вашингтона сократить поставки оружия на Украину.

При этом Рютте отметил, что Европа, наоборот, намерена усиливать поддержку Киева.

«В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки... в плане боеприпасов и систем ПВО», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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