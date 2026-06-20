Открытая провокация: Приведет ли ультиматум Зеленского к вторжению в Белоруссию
До этого президент Украины пригрозил белорусскому лидеру Александру Лукашенко ударить по республике в случае невыполнения требований по отводу приграничной техники.
На Украине допустили сценарий вторжения в Белоруссию. Все это происходит на фоне ультиматума президента страны Владимира Зеленского белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу техники, якобы расположенной на границе государств. При этом Киев в открытую провоцирует Минск, нанеся удар по автобусу с белорусскими детьми на территории России.
ВОЗМОЖНО ВТОРЖЕНИЕ?
Накануне украинское издание «Страна.ua» выпустило материал с предположением о том, что ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о возможном сценарии вторжения в соседнюю страну.
«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя», — говорится в публикации.
В статье указано несколько вариантов развития событий после угроз Зеленского. По данным источника, в первом случае он не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко. При этом во втором сценарии Зеленский действительно может попытаться вторгнуться в Белоруссию для дестабилизации там политической обстановки, указано в материале.
Однако автор статьи заметил, что открытие еще одного фронта было бы крайне губительно для ВСУ, учитывая острую нехватку личного состава, передают «Известия».
УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСКОГО
До этого Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко. 19 июня президент Украины объявил, что дает белорусскому лидеру неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины, передает RT.
Украинский президент заявил, что, если Минск не отведет ее, это сделают ВСУ. Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии в случае невыполнения требований по отводу приграничной техники.
При этом заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич заметил, что Зеленский пытается втянуть в вооруженный конфликт не только Белоруссию, но и всю Европу. По словам парламентария такие заявления украинского президента являются лживыми и служат попыткой втянуть Белоруссию в военный конфликт по чужому сценарию. Гайдукевич рассказал, что на границе нет никакой техники, кроме обеспечивающей безопасность республики, и разговаривать с Минском языком ультиматумов бессмысленно, пишет ТАСС.
В свою очередь ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в беседе с НСН подчеркнул, что Белоруссия очень сдержанно реагирует на украинские провокации, так как резкие движения Минска сыграют на руку Украине.
«Ситуация напряженная в плане гибридной войны. Сложно представить, что там могут начаться реальные военные действия, потому что наши южные границы — это сплошное болото, поймы рек, озера. Проходимыми там были раньше только дефиле — промежутки между озерами и болотами. Но сейчас украинская сторона во многих местах взорвала мосты и заминировала эти дефиле. Так что возможны действия только диверсионно-разведочных групп и воздушная война. На нашу территорию постоянно проникают украинские БПЛА и провоцируют нашу систему ПВО. Ну и ведут разведку за всеми передвижениями белорусских войск. Это делается для Европы. Зеленскому необходимо спровоцировать Белоруссию на резкие дипломатические шаги, на перегруппировку войск, возможно, на привлечение российских войск с тем, чтобы обосновать свои просьбы Европе и США о поставке дополнительных систем вооружения. В принципе, возможно использование украинцами вооруженной белорусской оппозиции: в случае чего она сможет проникнуть в Белоруссию, захватить какой-то районный центр и обратится к мировому сообществу за помощью. Руководство и Белоруссии, и России эти планы понимает», - рассказал он.
ПРОВОКАЦИЯ ВСУ
Между тем, Украина уже в открытую провоцирует Белоруссию. Так, 17 июня в Брянской области ВСУ БПЛА атаковали автобус, в котором ехали белорусские дети. Известно, что он направлялся в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне находились 44 пассажира, из которых 28 оказались воспитанниками спортшколы.
В результате атаки ВСУ погибла женщина, сопровождавшая детей. При этом позже стало известно, что она была беременна. Еще восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, получили ранения, сообщили РИА Новости в Минздраве Белоруссии.
СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском. Уточняется, что инцидент произошел на трассе А-240. Украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование атаки ВСУ на автобус с детьми, пишет RT.
Президент республики назвал произошедшее открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева. По словам политика, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Белорусский лидер предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. Из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме, добавил Лукашенко.
Ранее венгерский журналист Габор Штир в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что лидеры G7 стараются перехватить инициативу в вопросах Украины у США и оказать давление на американского президента Дональда Трампа.
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