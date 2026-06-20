Открытая провокация: Приведет ли ультиматум Зеленского к вторжению в Белоруссию

ВОЗМОЖНО ВТОРЖЕНИЕ?

Накануне украинское издание «Страна.ua» выпустило материал с предположением о том, что ультиматум президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии может говорить о возможном сценарии вторжения в соседнюю страну.

«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя», — говорится в публикации.

В статье указано несколько вариантов развития событий после угроз Зеленского. По данным источника, в первом случае он не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает ставку на ответные меры со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко. При этом во втором сценарии Зеленский действительно может попытаться вторгнуться в Белоруссию для дестабилизации там политической обстановки, указано в материале.