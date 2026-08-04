Скинни против оверсайз: Игорь Гуляев рассказал, когда россияне снова наденут узкие джинсы
Дизайнер Игорь Гуляев прокомментировал НСН возвращение узких джинсов в мировую моду и рассказал, почему российские потребители не спешат следовать этому тренду.
Возвращающаяся мода на скинни-брюки не доберётся до России еще два сезона, потому что россияне достаточно медленно переключаются на новые тренды, сказал НСН дизайнер Игорь Гуляев.
В России растёт спрос на облегающие вещи и более структурные силуэты: мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2,5 раза, а женщины - в 1,5 раза, передаёт РИА Новости. Гуляев отметил, что у россиян ещё пару сезонов будет в тренде оверсайз.
«Крупные серьёзные бренды сегодня заявили о возвращении скинни в моду, но наша страна немного отличается: мы не так быстро перестраиваемся. У нас только сейчас население начало привыкать к брюкам оверсайз. Те, кто пристально следит за трендами и улавливает малейшие изменения в моде, адаптируются быстро, но таких людей в нашей стране не так много. Ещё не один сезон будет пользоваться спросом комфортная и удобная одежда — к ней уже привыкли. Сегодня нельзя утверждать, что со следующего сезона все массово перейдут на облегающие модели. Думаю, предыдущая мода продержится ещё как минимум пару сезонов. Свободный крой по‑прежнему будет актуален», — сказал собеседник НСН.
По его словам, ключ к безупречному стилю — не слепое следование модным тенденциям, а умение подбирать вещи с учётом индивидуальных особенностей и грамотно сочетать их между собой.
«Чтобы оставаться стильным, нужно найти тот крой и тот способ подачи образа, который подходит именно вам. Это необязательно скинни, оверсайз или карго. Важно выбрать то, что близко лично вам, и уметь грамотно собрать из этого гармоничный образ. Стильным он получается тогда, когда вещи удачно сочетаются друг с другом, а человек умеет себя подать с учётом особенностей своей фигуры. Если у девушки или мужчины идеальное телосложение, любая одежда будет смотреться красиво и уместно. Но когда речь идёт о стиле, главное — это грамотная и "вкусная" подача себя», — добавил стилист.
Ранее Гуляев сказал НСН, что в России растет число магазинов, которые предлагают одежду «второй руки», так как мода на винтаж никуда не делась, а молодежь хочет выглядеть «вкусно» без огромных затрат.
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