По его словам, ключ к безупречному стилю — не слепое следование модным тенденциям, а умение подбирать вещи с учётом индивидуальных особенностей и грамотно сочетать их между собой.



«Чтобы оставаться стильным, нужно найти тот крой и тот способ подачи образа, который подходит именно вам. Это необязательно скинни, оверсайз или карго. Важно выбрать то, что близко лично вам, и уметь грамотно собрать из этого гармоничный образ. Стильным он получается тогда, когда вещи удачно сочетаются друг с другом, а человек умеет себя подать с учётом особенностей своей фигуры. Если у девушки или мужчины идеальное телосложение, любая одежда будет смотреться красиво и уместно. Но когда речь идёт о стиле, главное — это грамотная и "вкусная" подача себя», — добавил стилист.

Ранее Гуляев сказал НСН, что в России растет число магазинов, которые предлагают одежду «второй руки», так как мода на винтаж никуда не делась, а молодежь хочет выглядеть «вкусно» без огромных затрат.

