Суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистов
Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других лидеров украинских националистических организаций пособниками нацистской Германии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на решение суда, которое теперь юридически закрепляет связь запрещенных в России ОУН* и УПА** с фашистским режимом.
Иск в суд подавала Генеральная прокуратура России для увековечения памяти жертв геноцида советского народа и пресечения актов экстремизма. По словам официального представителя ведомства Юлианы Алексеевой, это необходимо для развенчивания противоправных действий киевского режима и отмены решений о реабилитации военных преступников.
Решение суда основывалось на сотнях документов из архивов Министерства обороны, ФСБ и МИД России, а также на иностранных материалах, включая рассекреченные данные американской разведки. Историки отмечают, что подобное решение нужно было принять десятки лет назад, однако в послевоенном СССР тему пособничества врагу старались не поднимать.
Эксперты подчеркивают, что признание украинских националистов пособниками нацистов стало важным посланием миру об отношении России к этим людям и организациям. В украинских архивах хранятся сотни томов с задокументированными фактами Волынской резни и других кровавых преступлений, однако в Киеве эту часть истории пытаются представить как героическую.
* Организация украинских националистов (ОУН) – экстремистская организация, запрещена в России.
** Украинская повстанческая армия (УПА) – экстремистская организация, запрещена в России.
Ранее политолог Александр Асафов в беседе с НСН рассказал, как скандал с Украиной и прославлением нацистов «расколол» лидеров Польши, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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