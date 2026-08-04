Решение суда основывалось на сотнях документов из архивов Министерства обороны, ФСБ и МИД России, а также на иностранных материалах, включая рассекреченные данные американской разведки. Историки отмечают, что подобное решение нужно было принять десятки лет назад, однако в послевоенном СССР тему пособничества врагу старались не поднимать.

Эксперты подчеркивают, что признание украинских националистов пособниками нацистов стало важным посланием миру об отношении России к этим людям и организациям. В украинских архивах хранятся сотни томов с задокументированными фактами Волынской резни и других кровавых преступлений, однако в Киеве эту часть истории пытаются представить как героическую.

* Организация украинских националистов (ОУН) – экстремистская организация, запрещена в России.

** Украинская повстанческая армия (УПА) – экстремистская организация, запрещена в России.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с НСН рассказал, как скандал с Украиной и прославлением нацистов «расколол» лидеров Польши, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

