Эксперт объяснил, почему «Южмаш» остается приоритетной целью ВС РФ

Российские войска нанесли серию ударов по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области. Предприятие остается приоритетной целью, поскольку используется для выпуска ракетной техники и как укрепрайон для укрытия личного состава ВСУ, заявил aif.ru полковник запаса Тимур Сыртланов.

По словам эксперта, «Южмаш» представляет двойную угрозу: с одной стороны, предприятие десятилетиями обеспечивало выпуск ракетной техники для ВСУ, с другой — его мощные подземные убежища превращены в укрепрайон для укрытия личного состава и бронетехники.