Эксперт объяснил, почему «Южмаш» остается приоритетной целью ВС РФ
Российские войска нанесли серию ударов по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области. Предприятие остается приоритетной целью, поскольку используется для выпуска ракетной техники и как укрепрайон для укрытия личного состава ВСУ, заявил aif.ru полковник запаса Тимур Сыртланов.
По словам эксперта, «Южмаш» представляет двойную угрозу: с одной стороны, предприятие десятилетиями обеспечивало выпуск ракетной техники для ВСУ, с другой — его мощные подземные убежища превращены в укрепрайон для укрытия личного состава и бронетехники.
Сыртланов пояснил, что удары наносятся именно для ликвидации производств, влияющих на обороноспособность противника. Он добавил, что территория завода используется для укрытия вооружения и техники, в том числе глубоко под землей. Нейтрализация таких целей требует непрерывного анализа данных, добытых военной разведкой.
В структуре ВС РФ непрерывно анализируется разведывательная информация, после чего планируются массированные удары, отметил эксперт. Ликвидация формирований ВСУ в промзонах остается приоритетной задачей для безопасного продвижения российских штурмовых групп и минимизации потерь.
Между тем военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что российские войска перешли к систематическому уничтожению морской логистики Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили, зачем в новых регионах упростили регистрацию авто
- Бизнес попросил отсрочку по налогам из-за атак на склады Wildberries
- Сергей Жуков запатентовал товарный знак «#18 мне уже»
- Над регионами России ПВО сбило 304 украинских БПЛА
- Юрист оценил вероятность запрета Apple в России после действий ФАС
- «Похоже на слухи»: Как россиян коснется платный въезд в Казахстан
- Эксперт спрогнозировала цены на товары WB после переезда складов в Казахстан
- Штраф в сотни тысяч: Кого накажут за велосипед в подъезде
- Сроки доставки электроники из Китая в Россию увеличились вдвое
- Эксперт объяснил, почему «Южмаш» остается приоритетной целью ВС РФ