Лавров заявил о намеренном ударе ВСУ по автобусу с детьми

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные действия полностью в стиле киевского режима. По его словам, удар по гражданским объектам и особенно по детям наносится сознательно в расчете подорвать единство народа, сообщает RT.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

