Лавров заявил о намеренном ударе ВСУ по автобусу с детьми
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был нанесен намеренно с целью посеять панику среди мирного населения. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные действия полностью в стиле киевского режима. По его словам, удар по гражданским объектам и особенно по детям наносится сознательно в расчете подорвать единство народа, сообщает RT.
Ранее ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области.
В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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