Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам колонии

Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников процесса, отметивших, что судебные слушания проходили в закрытом режиме.

Ранее гособвинение запрашивало для экс-главы ЧВК 20 лет в колонии особого режима. Подсудимому вменяли ряд тяжких преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, вымогательство и превышение должностных полномочий.

СМИ: В Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского

Ключевым эпизодом дела стало убийство в декабре 2024 года участника военной операции Рашида Аджиева, который, по версии следствия, отказывался подчиняться руководителю организации.

Задержание руководителя «Ястреба» произошло в 2025 году на территории Рыльского района Курской области. В ходе расследования он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против генерал-майора Александра Дембицкого.

Самому Дембицкому 17 июля было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПриговорЧВКСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры