Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам колонии

Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников процесса, отметивших, что судебные слушания проходили в закрытом режиме.

Ранее гособвинение запрашивало для экс-главы ЧВК 20 лет в колонии особого режима. Подсудимому вменяли ряд тяжких преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, вымогательство и превышение должностных полномочий.