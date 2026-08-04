Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам колонии
Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников процесса, отметивших, что судебные слушания проходили в закрытом режиме.
Ранее гособвинение запрашивало для экс-главы ЧВК 20 лет в колонии особого режима. Подсудимому вменяли ряд тяжких преступлений, включая мошенничество в особо крупном размере, похищение человека, вымогательство и превышение должностных полномочий.
Ключевым эпизодом дела стало убийство в декабре 2024 года участника военной операции Рашида Аджиева, который, по версии следствия, отказывался подчиняться руководителю организации.
Задержание руководителя «Ястреба» произошло в 2025 году на территории Рыльского района Курской области. В ходе расследования он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против генерал-майора Александра Дембицкого.
Самому Дембицкому 17 июля было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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