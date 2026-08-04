Сроки доставки электроники из Китая в Россию увеличились вдвое

Сроки доставки электронной техники автотранспортом из Китая в европейскую часть России увеличились примерно в два раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей вендоров и дистрибьюторов. Если ранее грузы преодолевали этот путь за неделю, то теперь транспортировка занимает до 14 дней, а стоимость логистических услуг возросла на 10–25%.

Эксперты объясняют подобные задержки нехваткой горючего в отдельных регионах, корректировкой графиков работы пограничных переходов и предоставлением приоритета бензовозам. Ситуация усугубляется и в других сегментах перевозок. Из-за подорожания авиакеросина и отмены рейсов на фоне ближневосточного кризиса авиадоставка также стала дороже, а морские маршруты отличаются меньшей предсказуемостью.