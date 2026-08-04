Сроки доставки электроники из Китая в Россию увеличились вдвое

Сроки доставки электронной техники автотранспортом из Китая в европейскую часть России увеличились примерно в два раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей вендоров и дистрибьюторов. Если ранее грузы преодолевали этот путь за неделю, то теперь транспортировка занимает до 14 дней, а стоимость логистических услуг возросла на 10–25%.

Эксперты объясняют подобные задержки нехваткой горючего в отдельных регионах, корректировкой графиков работы пограничных переходов и предоставлением приоритета бензовозам. Ситуация усугубляется и в других сегментах перевозок. Из-за подорожания авиакеросина и отмены рейсов на фоне ближневосточного кризиса авиадоставка также стала дороже, а морские маршруты отличаются меньшей предсказуемостью.

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Несмотря на возникшие сложности, автомобильные перевозки сохраняют лидерство, обеспечивая около 70% поставок гаджетов в страну. Оставшийся объем завозят через государства СНГ, а смартфоны iPhone массово поступают из ОАЭ. Дополнительные расходы логистических компаний с высокой долей вероятности переложат на конечных потребителей, что также может привести к сокращению ассортимента.

Дополнительную нагрузку на рынок создает тенденция ритейлеров по перемещению товаров с крупных складов в магазины и небольшие хранилища, что требует привлечения дополнительных машин. Если в августе логистические проблемы не будут решены, то к началу осени стоимость части электроники может вырасти на 5–7%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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