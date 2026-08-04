Размещение любых вещей на путях эвакуации, а также посторонних предметов в колясочных категорически запрещено, за такие нарушения управляющую компанию могут оштрафовать на сумму от 250 тысяч рублей. Об этом НСН заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

В одном из столичном ЖК в минувшие выходные на улицу выставили самокаты, велосипеды, санки, ватрушки и прочие вещи из колясочных, сообщила «Радиоточка НСН». Часть жильцов возмутились, заявив, что их не предупредили, другие поддержали решение. При этом на следующий день часть вещей занесли обратно. Крохин объяснил, в каких случаях жильцы могут хранить вещи в колясочных.

«Если мы рассматриваем старые типовые жилые дома, а не новостройки, где предусмотрены колясочные, то все помещения общего пользования должны использоваться строго по целевому назначению. Лестничные пролеты, лифтовые холлы и сами подъезды — это пути эвакуации, которые не должны захламляться личными вещами, стройматериалами и так далее, при пожаре и задымлении это смертельно опасно. Если в доме предусмотрена колясочная, то, согласно нормам и правилам, она может использоваться для размещения только детских колясок. Если в колясочной можно размещать велосипеды или самокаты, это должно быть указано в проектной документации либо в документации БТИ. Любые предметы, которые не относятся к целевому назначению помещений, там размещать нельзя», — сказал Крохин.