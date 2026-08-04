Штраф в сотни тысяч: Кого накажут за велосипед в подъезде
Собственники жилья могут организовать парковку велосипедов и самокатов перед подъездом или использовать для хранения вещей подлестничное пространство, но захламлять пути эвакуации ни в коем случае нельзя, сказал НСН Константин Крохин.
Размещение любых вещей на путях эвакуации, а также посторонних предметов в колясочных категорически запрещено, за такие нарушения управляющую компанию могут оштрафовать на сумму от 250 тысяч рублей. Об этом НСН заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
В одном из столичном ЖК в минувшие выходные на улицу выставили самокаты, велосипеды, санки, ватрушки и прочие вещи из колясочных, сообщила «Радиоточка НСН». Часть жильцов возмутились, заявив, что их не предупредили, другие поддержали решение. При этом на следующий день часть вещей занесли обратно. Крохин объяснил, в каких случаях жильцы могут хранить вещи в колясочных.
«Если мы рассматриваем старые типовые жилые дома, а не новостройки, где предусмотрены колясочные, то все помещения общего пользования должны использоваться строго по целевому назначению. Лестничные пролеты, лифтовые холлы и сами подъезды — это пути эвакуации, которые не должны захламляться личными вещами, стройматериалами и так далее, при пожаре и задымлении это смертельно опасно. Если в доме предусмотрена колясочная, то, согласно нормам и правилам, она может использоваться для размещения только детских колясок. Если в колясочной можно размещать велосипеды или самокаты, это должно быть указано в проектной документации либо в документации БТИ. Любые предметы, которые не относятся к целевому назначению помещений, там размещать нельзя», — сказал Крохин.
В случае нарушения правил управляющую компанию могут оштрафовать на сотни тысяч рублей, предупредил собеседник НСН.
«Следить за соблюдением правил имеет право управляющая организация. Если неправильное использование помещений выявит МЧС или жилищный надзор, это может повлечь за собой административную ответственность для управляющей компании, если она ничего не сделала для наведения порядка. Штрафы достаточно серьезные: по пожарной безопасности — от 300 тысяч рублей, по условиям эксплуатации, нарушению лицензионных требований в отношении управляющих организаций — от 250 тысяч рублей. Поэтому управляющие компании стараются эту функцию выполнять, хотя виноваты, как правило, граждане, чье имущество размещается в местах общего пользования. На практике за ними надзорные органы не гоняются, это трудно и неблагодарно, поэтому штрафуют управляющие компании», — подчеркнул эксперт.
Крохин добавил, что часто управляющая компания принимает меры из-за жалоб самих жильцов.
«Не исключаю, что у нас есть очень грамотные соседи, которые обращаются с жалобами, особенно в новостройках. Это их право. Сегодня есть электронные порталы, куда граждане могут обратиться с жалобами, а надзорные органы перешлют эту жалобу в управляющую компанию с требованием подтвердить устранение. Управляющая компания должна реагировать, иначе ее оштрафуют. Если бы соседи не жаловались, если бы не было контроля надзорных органов, управляющая компания, возможно, вела бы себя более пассивно. Никому не хочется выполнять лишнюю работу и наживать врагов среди жильцов», — заявил собеседник НСН.
Впрочем, отметил в заключение Крохин, в отдельных случаях для хранения вещей могут быть использованы подлестничные пространства, можно также организовать парковки для велосипедов и самокатов перед подъездами.
«Если есть подлестничные пространства, если это не путь эвакуации, то использование этого пространства для размещения уборочного инвентаря или каких-то предметов возможно по решению собственников. Это может быть собрание, договоренность жителей подъезда. Кроме того, в домах, где есть товарищество собственников жилья, в жилищно-строительных кооперативах, где люди сами выбирают свое правление, очень часто перед подъездом есть специальная решетка для парковки велосипедов и самокатов. Люди должны собраться, принять решение, скинуться и организовать себе комфорт за свой счет, лишь бы это не нарушало административные нормы, строительные и пожарные правила», — подытожил он.
Ранее юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба заявил, что в старых домах помещений для хранения спортивного инвентаря и колясок не предусмотрено, это нарушает требования пожарной безопасности, поэтому требует согласования с пожнадзором. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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