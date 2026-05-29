«Ультиматумы не пройдут»: Европа осознала, что с Россией надо договариваться
Сегодня одна из главных задач — восстановление европейской структуры безопасности, это на руку как Европе, так и России, сказал НСН Габор Штир.
Европе становится все труднее поддерживать Украину, она нехотя признает, что с Россией нужно договариваться, хотя пока и пытается говорить с Москвой на языке ультиматумов. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.
ЕС хочет потребовать от России ограничения ее вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает ТАСС. По ее словам, Евросоюз также будет требовать вывода российских войск из Молдавии и Грузии, подразумевая территории Южной Осетии и Абхазии. Глава евродипломатии также выступила против участия ЕС в качестве посредника на возможных переговорах России и Украины, заявив, что союз «явно на стороне Украины» и не может считаться нейтральной стороной, хотя ранее утверждалось, что Евросоюз ищет посредника для участия в российско-украинских переговорах. Штир заявил, что Европа все же постепенно приходит к пониманию, что с Россией надо договариваться.
«Каллас ведет себя так, как будто Украина победила в противостоянии с Россией с помощью Евросоюза и разгромила российскую армию. Но это не смешно, потому что Европа готовится к войне с Россией до 2030 года. Я не думаю, что это произойдет, потому что Россия уже на протяжении четырех с половиной лет занята конфликтом с Украиной. Европа меняет риторику, потому что Америка сейчас занята Ираном и Ближним Востоком, украинским вопросом никто не занимается. Образовался вакуум, и Европа использует его, чтобы серьезно участвовать в переговорном процессе. С другой стороны, поддерживать Украину становится все тяжелее: 90 миллиардов евро уже было нелегко передать Киеву, и Европа нехотя признает, что надо бы разговаривать с Россией», — сказал Штир.
Собеседник НСН добавил, что у Европы не получится общаться с Москвой на языке ультиматумов.
«Переговорщиком никто из европейских лидеров быть не хочет. Вопрос даже не в том, кто будет переговорщиком, а в том, каков будет настрой беседы. Если угрожать, говорить на языке ультиматумов, из этого ничего не получится. Если Европа серьезно хочет разговаривать о том, как остановить конфликт на Украине, нужно найти нормального политика, у которого есть какой-то вес. Надо вернуться к декабрю 2021 года, к 15 пунктам России, только на основе это надо разговаривать о новой европейской структуре безопасности. О ядерном оружии, о ракетах надо снова подписывать соглашения, потому что теперь мы должны заново строить европейскую структуру безопасности, это в интересах как России, так и Европы. Повторюсь, говорить надо о мире, не на языке ультиматумов, и стабильность на Украине — только часть этого вопроса», — подытожил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не может участвовать в мирных переговорах по разрешению российско-украинского противостояния в качестве посредника, поскольку является стороной конфликта.
