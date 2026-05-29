«Каллас ведет себя так, как будто Украина победила в противостоянии с Россией с помощью Евросоюза и разгромила российскую армию. Но это не смешно, потому что Европа готовится к войне с Россией до 2030 года. Я не думаю, что это произойдет, потому что Россия уже на протяжении четырех с половиной лет занята конфликтом с Украиной. Европа меняет риторику, потому что Америка сейчас занята Ираном и Ближним Востоком, украинским вопросом никто не занимается. Образовался вакуум, и Европа использует его, чтобы серьезно участвовать в переговорном процессе. С другой стороны, поддерживать Украину становится все тяжелее: 90 миллиардов евро уже было нелегко передать Киеву, и Европа нехотя признает, что надо бы разговаривать с Россией», — сказал Штир.

Собеседник НСН добавил, что у Европы не получится общаться с Москвой на языке ультиматумов.

«Переговорщиком никто из европейских лидеров быть не хочет. Вопрос даже не в том, кто будет переговорщиком, а в том, каков будет настрой беседы. Если угрожать, говорить на языке ультиматумов, из этого ничего не получится. Если Европа серьезно хочет разговаривать о том, как остановить конфликт на Украине, нужно найти нормального политика, у которого есть какой-то вес. Надо вернуться к декабрю 2021 года, к 15 пунктам России, только на основе это надо разговаривать о новой европейской структуре безопасности. О ядерном оружии, о ракетах надо снова подписывать соглашения, потому что теперь мы должны заново строить европейскую структуру безопасности, это в интересах как России, так и Европы. Повторюсь, говорить надо о мире, не на языке ультиматумов, и стабильность на Украине — только часть этого вопроса», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не может участвовать в мирных переговорах по разрешению российско-украинского противостояния в качестве посредника, поскольку является стороной конфликта.

