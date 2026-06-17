Минск потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с белорусскими детьми

Белоруссия решительно осуждает атаку Вооружённых сил Украины на автобус, который перевозил граждан республики, в том числе детей. Как пишет RT, об этом заявили в белорусском МИД.

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В ведомстве подчеркнули, что Минск расценивает произошедшее в Брянской области «как очередной акт терроризма против мирного населения».

«Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», - говорится в заявлении.

Также в белорусском министерстве указали на необходимость «исключить поездки в зоны конфликтов, боевых действий и прилегающие к ним регионы». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву РФ оказать помощь пострадавшим и раненым в результате произошедшего под Брянском,

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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