Минск потребовал от Киева объяснений после атаки на автобус с белорусскими детьми

В ведомстве подчеркнули, что Минск расценивает произошедшее в Брянской области «как очередной акт терроризма против мирного населения».

«Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», - говорится в заявлении.

Также в белорусском министерстве указали на необходимость «исключить поездки в зоны конфликтов, боевых действий и прилегающие к ним регионы». сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву РФ оказать помощь пострадавшим и раненым в результате произошедшего под Брянском,

