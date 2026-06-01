Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что украинские БПЛА 116 раз за неделю пытались пересечь границу страны. На этом фоне Минск готовит совместный ответ с Москвой на случай прямых провокаций.

Белоруссия совместно с Россией готовит мощный ответ Украине в случае эскалации в отношении нее или ударов по ее территории. Об этом НСН рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

«Мы наблюдаем усиление военной активности со стороны Украины, это участившееся появление дронов возле наших границ, попытки пересечь границу, агрессивные заявления и так далее… То есть мы понимаем, что украинская сторона готовится к какой-то эскалации. Может быть, идет какой-то торг с Европой для того, чтобы усилить поддержку Украины, и для этого нужно изображать Белоруссию опасным врагом. Но в целом обстановка спокойная. По крайней мере, не наблюдается никаких тревожных настроений среди белорусов», - уточнил он.

Также Дзермант раскрыл, какие меры защиты принимаются в стране уже сейчас.

«Мы вместе с Россией готовимся к возможному ответу, в случае чего, причем к самому серьезному. Потому что, если речь пойдет о провокации с украинской стороны, единственное, что мы можем в этой ситуации сделать, это дать очень мощный ответ. В Белоруссии принимаются, прежде всего военные меры: укрепление границы, военного потенциала, учения, тренировки, в том числе с участием опытных российских инструкторов. Но другое дело, что информационно мы не нагнетаем какую-то истерику в отношении Украины, полагая, что это не тот ответ, который необходим», - подытожил он.

При этом ситуация продолжает накаляться. Украинские власти готовятся к масштабной провокации на границе, об этом свидетельствует визит в Киев белорусского оппозиционера, экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации», — добавил Азаров, напомнив, что Тихановскую признали виновной в госизмене в Белоруссии.