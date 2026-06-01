Провокации или «шутки»: Зачем Запад готовится к войне с Россией и Белоруссией
В Совбезе Белоруссии заявили об открытой подготовке Запада к войне, а военные аналитики уверены, что Москва и Минск уже подготовили совместный ответ на случай «нападений» извне.
Западные страны открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Россию и Белоруссию, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ.
По его словам, во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на 2030 год. Он указал, что РФ и Белоруссия не представляют угрозы для Запада, а российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко призывают к диалогу. Он уверен, что Запад знает о мирных намерениях Москвы и Минска, но все равно продолжает наращивать военные бюджеты.
БЕЗ ИСТЕРИК: УКРАИНА УГРОЖАЕТ
В последнее время в Минске все чаще звучат предположения о возможной войне, но это происходит после провокационных угроз со стороны Украины.
Недавно на Украине заявили, что определены первые 500 целей на территории Белоруссии, по которым будут нанесены удары в случае эскалации. Об этом в соцсетях написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ с позывным Мадьяр.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что украинские БПЛА 116 раз за неделю пытались пересечь границу страны. На этом фоне Минск готовит совместный ответ с Москвой на случай прямых провокаций.
Белоруссия совместно с Россией готовит мощный ответ Украине в случае эскалации в отношении нее или ударов по ее территории. Об этом НСН рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
«Мы наблюдаем усиление военной активности со стороны Украины, это участившееся появление дронов возле наших границ, попытки пересечь границу, агрессивные заявления и так далее… То есть мы понимаем, что украинская сторона готовится к какой-то эскалации. Может быть, идет какой-то торг с Европой для того, чтобы усилить поддержку Украины, и для этого нужно изображать Белоруссию опасным врагом. Но в целом обстановка спокойная. По крайней мере, не наблюдается никаких тревожных настроений среди белорусов», - уточнил он.
Также Дзермант раскрыл, какие меры защиты принимаются в стране уже сейчас.
«Мы вместе с Россией готовимся к возможному ответу, в случае чего, причем к самому серьезному. Потому что, если речь пойдет о провокации с украинской стороны, единственное, что мы можем в этой ситуации сделать, это дать очень мощный ответ. В Белоруссии принимаются, прежде всего военные меры: укрепление границы, военного потенциала, учения, тренировки, в том числе с участием опытных российских инструкторов. Но другое дело, что информационно мы не нагнетаем какую-то истерику в отношении Украины, полагая, что это не тот ответ, который необходим», - подытожил он.
При этом ситуация продолжает накаляться. Украинские власти готовятся к масштабной провокации на границе, об этом свидетельствует визит в Киев белорусского оппозиционера, экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации», — добавил Азаров, напомнив, что Тихановскую признали виновной в госизмене в Белоруссии.
Кроме того, бывший премьер-министр заявил, что на провокации против Белоруссии и России Украину постоянно толкает Запад. Однако западные страны не решатся на еще один конфликт, если получат серьезное предупреждение в ответ на действия Киева со стороны Москвы и Минска.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о продолжении подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. По его словам, для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.
БЕЗ ШУТОК: ЕВРОПА ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
Военные эксперты отмечают, что Украина может полагаться на военную риторику только с подачи западных партнеров из Европы. В России многие также серьезно относятся к возможному конфликту с западными странами, которые как будто и не планирует замечать мирные настроения Москвы.
Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«В Европе собрались воевать с Россией, они наращивают свой ВПК. Им очень важно в период этой своей подготовки, чтобы наши вооруженные силы оставались в зоне спецоперации. Они хотят, чтобы какие-то наши направления были неприкрыты, так как заняты украинским вопросом. Европе нужно, чтобы спецоперация продолжалась до того момента, пока они не будут способны вести войну с Россией. Обстановка напряженная на полном серьезе. Все страны ЕС в два с половиной раза увеличили военные расходы. Это не шутки», - отметил он.
Перспектива ядерного конфликта России со странами НАТО вновь вышла на первые полосы СМИ в апреле. Вслед за заявлениями Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие и новостями об учениях с имитацией захвата Калининградской области стало известно, что Франция и Польша готовятся отработать ядерные удары по России.
На фоне милитаристской активности Европы зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не будут помогать своим формальным союзникам в гипотетическом конфликте с Россией. Европейских лидеров на этом фоне он назвал «безумными».
В России, по традиции, не боятся военной активности Европы. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с НСН пригрозил превращением Великобритании из острова в «дно», комментируя угрозы Калининградской области
