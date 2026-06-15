Лукашенко назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году. Об этом он заявил в своём интервью телеканалу Al Arabiya English.

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Лукашенко подчеркнул, что «если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году».

По его словам, прекращение боевых действий зависит от воли нескольких человек, которых Лукашенко не назвал.

При этом глава Белоруссии констатировал, что «конфликт на Украине гораздо сложнее» ситуации между США и Ираном. При этом Лукашенко убежден, что «у конфликта на Украине нет военного решения».

Ранее политолог Лукьянов оценил риски начала конфликта Украины с Белоруссией, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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