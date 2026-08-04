Эксперт спрогнозировала цены на товары WB после переезда складов в Казахстан

Резкого удорожания товаров на Wildberries в связи с возможным переносом складов в Казахстан в ближайшее время не произойдет. Об этом NEWS.ru заявила член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева.

По словам эксперта, у компании достаточно финансовых и управленческих резервов, чтобы компенсировать логистические издержки и не допустить скачка цен. Wildberries работает в высококонкурентной среде, где рядом находятся Ozon, «Яндекс Маркет» и Lamoda. Резкое повышение цен грозит потерей доли рынка.