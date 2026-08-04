Эксперт спрогнозировала цены на товары WB после переезда складов в Казахстан
Резкого удорожания товаров на Wildberries в связи с возможным переносом складов в Казахстан в ближайшее время не произойдет. Об этом NEWS.ru заявила член Совета по электронной коммерции ТПП РФ Елена Соловьева.
По словам эксперта, у компании достаточно финансовых и управленческих резервов, чтобы компенсировать логистические издержки и не допустить скачка цен. Wildberries работает в высококонкурентной среде, где рядом находятся Ozon, «Яндекс Маркет» и Lamoda. Резкое повышение цен грозит потерей доли рынка.
Соловьева полагает, что маркетплейс скорее снизит собственную маржу или оптимизирует прочие и менее важные расходы, чем переложит издержки на кошелек покупателя. Она также отметила, что компания заинтересована в сохранении конкурентоспособности на рынуе интернет-торговли.
«Так что даже если часть товаров действительно начнет идти через казахстанские склады, для конечного потребителя в России это останется практически незаметным», – отметила Соловьева.
Между тем ущерб продавцов на Wildberries после атак ВСУ на склады приблизился к 280 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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