Фаза - шенген: В Германии заявили, что Мерц готов объявить войну «простым русским»
Вводить санкции — это не то же самое, что принимать запреты против обычных россиян, но правительство ФРГ готово и к этому, заявил НСН Александр Рар.
Большинство немцев не станет возмущаться, если россиянам запретят въезд в Евросоюз, но такой шаг — это война против русскоязычной общины Германии и простых граждан РФ, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Партия канцлера Германии Фридриха Мерца Христианско-демократический союз запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В ее официальном аккаунте в социальной сети X вышла публикация с требованием лишить граждан РФ возможности отдыхать в Европе. Рар возмутился такому предложению.
«Это объявление войны простым русским. Одно дело — это бодаться с российским правительством через санкции, а это уже следующая фаза, когда идет разрыв отношений между народами. Я думаю, что это даже не инициатива самой Германии, а делается все под давлением прибалтов и финнов, с которыми сближается правительство Мерца. С другой стороны есть Франция, Испания, Италия, Португалия, Греция, которые никуда не денутся и сохранят либеральную политику в отношении к русским туристам. А Германия решила пойти по другому пути. Она накажет русскоязычную диаспору в своей стране, которая точно составляет три-четыре миллиона человек, а может и больше. Туристов нет и так, а эти люди не смогут посещать своих детей, внуков или родителей. К сожалению, большинству немцев будет все равно. Они читают газеты, видят, что Россия якобы враг и будут это поддерживать. Возмущаться будут только в Восточной Германии», — отметил он.
Ранее эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов усомнился в беседе с НСН, что ЕС запретит шенгенские визы для россиян.
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