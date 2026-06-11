Большинство немцев не станет возмущаться, если россиянам запретят въезд в Евросоюз, но такой шаг — это война против русскоязычной общины Германии и простых граждан РФ, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Партия канцлера Германии Фридриха Мерца Христианско-демократический союз запустила кампанию по прекращению выдачи шенгенских туристических виз россиянам. В ее официальном аккаунте в социальной сети X вышла публикация с требованием лишить граждан РФ возможности отдыхать в Европе. Рар возмутился такому предложению.