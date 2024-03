Открыли ящик Пандоры: Решится ли Франция развязать Третью мировую?

«Первый - этот замысел уже некоторое время обсуждается в натовских столицах - как минимум, со времени провала украинского контрнаступления и ввиду плохих перспектив ВСУ на фронте.

Второе - Макрон открыл "ящик Пандоры", переведя эти обсуждения из закрытой в публичную плоскость.

Третье - в ряде стран НАТО хотят начать подготовку общественного мнения к отправке войск на Украину в случае дальнейшего отступления ВСУ», – считает Пушков.

В ответ на действия альянса стран, готовых к отправке своих военных в Россию, Москва может нанести удар по базам НАТО в Румынии и Польше. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.