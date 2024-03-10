Открыли ящик Пандоры: Решится ли Франция развязать Третью мировую?
После заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о готовности создать альянс стан для отправки военных на Украину на Западе призвали «остановить этот цирк», способный привести к Третьей мировой войне. Россия может ответить союзникам Киева без применения ядерного оружия, считают эксперты.
Французские власти создают коалицию стран, готовых в случае необходимости отправить военных на Украину, сообщает Politico.
По данным издания, тем самым Париж углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином. В статье напоминается про высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на Украину. После этого большинство членов Евросоюза, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. Однако, по данным издания, Эстония, Латвия и Литва оказались гораздо более открыты в этом плане.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой идеи Макрона о создании коалиции государств для отправки военных на Украину, передает РИА Новости.
Флориан Филиппо напомнил, что прибалтийские государства исторически имеют антироссийскую направленность, и у Франции с ними нет общих целей.
«Позиция очень далека от традиционной дипломатии Франции!» — подчеркнул политик.
Лидер «Патриотов» поинтересовался, собирается ли президент Франции Эммануэль Макрон инициировать проект по «развязыванию третьей мировой войны», отмечает RT.
«Давайте остановим этот цирк!» — призвал Филиппо к миру.
Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен также считает, что отправка западных войск на Украину в существующих условиях грозит развязыванием Третьей мировой войны. Об этом политик заявил в эфире телеканала LCI.
«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — цитирует де Вильпена ТАСС.
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер полагает, что президент Франции Эммануэль Макрон своими провокационными заявлениями о готовности отправлять войска на Украину пытается втянуть в конфликт с Россией Соединенные Штаты Америки. Об этом он заявил РИА Новости.
Подобные действия европейских государств во главе с Францией поставят США в безвыходное положение, когда Белому дому придется поддержать союзников по НАТО.
По мнению Риттера, нельзя допустить, чтобы один европейский лидер принимал решения, которые могут привести к конфликту США и Россию.
Сенатор Алексей Пушков накануне заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможности отправки военных на Украину «открыл ящик Пандоры». Российский политик сделал несколько выводов.
«Первый - этот замысел уже некоторое время обсуждается в натовских столицах - как минимум, со времени провала украинского контрнаступления и ввиду плохих перспектив ВСУ на фронте.
Второе - Макрон открыл "ящик Пандоры", переведя эти обсуждения из закрытой в публичную плоскость.
Третье - в ряде стран НАТО хотят начать подготовку общественного мнения к отправке войск на Украину в случае дальнейшего отступления ВСУ», – считает Пушков.
В ответ на действия альянса стран, готовых к отправке своих военных в Россию, Москва может нанести удар по базам НАТО в Румынии и Польше. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии», — считает Джонсон.
По мнению эксперта, направить войска на Украину готовы Франция и Британия.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось красных линий в отношении Франции после заявления президента Макрона о поддержке Украины. «Макрон заявил: «Нет больше красных линий, нет больше ограничений» в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в X.
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