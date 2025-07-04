В Ростовской области при атаке БПЛА погибла пенсионерка

Атаку беспилотников отразили минувшей ночью в Азове, Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия... погибла женщина-пенсионер, бывший учитель», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Из разрушенного здания эвакуировали 20 человек.

В свою очередь, в Азове взрывом БПЛА повредило стекла в многоквартирном доме по переулку Коллонтаевскому, в другой расположенной рядом многоэтажке разрушена кровля, кроме того, обломки дрона рухнули на стадионе имени Лакомова. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Слюсаря, в Азове и Азовском районе жители сообщают о повреждениях окон и дверей домов, припаркованных автомобилей из-за падения беспилотников и обломков.

Ранее в Удмуртии беспилотник атаковал технические сооружения на территории региона, напоминает 360.ru.

