СМИ: Путин и Трамп намерены исключить Европу из переговоров по Украине
Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа указывает на то, что они стремятся выстраивать коммуникацию и сотрудничество напрямую — без участия Европы, пишет La Stampa.
Они намерены отрезать европейцев от участия в переговорах по Украине. Издание пишет, что в самом плачевном положении оказалась Украина, которой вообще нечего предложить в сложившейся ситуации. Страна находится в безвыходном состоянии. Киев испытывает военное давление со стороны РФ, стратегическую незаинтересованность Вашингтона и недостаточный европейский потенциал помощи. Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года боевых действий.
Путин во время телефонного разговора с Трампом заявил, что Москва не собирается отступать от поставленных целей специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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