Российского подростка внесли в список террористов Росфинмониторинга
4 июля 202506:20
Уроженец города Оренбург Амир Шагатов, которому в апреле исполнилось 14 лет, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает RT.
Он родился 13 апреля 2011 года и стал самым молодым участником списка. Причины включения его в список не называются.
Ранее в список экстремистов и террористов включили публициста Анатолия Несмияна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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