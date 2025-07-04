Российского подростка внесли в список террористов Росфинмониторинга

Уроженец города Оренбург Амир Шагатов, которому в апреле исполнилось 14 лет, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает RT.

Экс-ведущего НТВ Евгения Киселева включили в список экстремистов и террористов

Он родился 13 апреля 2011 года и стал самым молодым участником списка. Причины включения его в список не называются.

Ранее в список экстремистов и террористов включили публициста Анатолия Несмияна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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