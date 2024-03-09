Польский интерес: Варшава поддерживает НАТО на Украине
Польские военные могут отправиться на Украину якобы для сдерживания Москвы, а также ради части киевских земель, считают военные в РФ.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский одобрил предложение об отправке западных войск на Украину. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители стран Запада обсуждали возможную отправку иностранных сухопутных войск на украинскую территорию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик допустил, что такой сценарий могут реализовать в будущем.
«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым», — указал Сикорский.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «высоко оценивает» инициативу Макрона, так как ее целью является устрашение России.
Другую позицию по вопросу отправки войск на Украину занимает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает «Лента.ру».
Он отверг такую возможность. По словам главы военного ведомства, Варшава собирается продолжать оказывать военную помощь Киеву, передавая вооружения. Глава Минобороны указал на необходимость поддержки инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши.
Так, в Польше прошли обучение 40 тысяч украинских военных, 30% обучения реализуется в рамках международных миссий, сообщил глава национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления перед депутатами сейма республики.
Он отметил, что военная и гуманитарная помощь для Киева является «повышением безопасности Польши», а также инвестицией в польскую безопасность. По словам министра, государство будет реализовывать такую помощь и через обучение украинских солдат.
О том, что Украина сможет выдержать долгие боевые действия только при поддержке стран Запада, заявлял бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.
По его мнению, все говорит о том, что конфликт будет продолжаться еще долго. Блащак указал, что «важнейшей целью является то, чтобы поддерживать Украину, а также развивать Войско польское».
Также Варшава поддерживает Киев технологически. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, сообщает РИА Новости.
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он указал, что «переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения» стороны намерены «завершить быстро».
«Мы будем создавать общие предприятия... в Польше и на Украине, которые будут... действовать в пользу увеличения оборонных возможностей и Украины, и Польши, и всей Европы», - указал польский политик.
Туск также добавил, что данное сотрудничество будет прибыльным для обеих сторон бизнесом.
Польские войска НАТО рассматривает как ударную силу для поддержки Украины в противостоянии с Россией. Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой считает, что Третья мировая война уже началась.
«На самом деле идет Третья мировая война по отношению к России. Пока география не выходит за пределы Украины, но мы видим готовность стран НАТО вмешаться в конфликт, особенно Польши, чтобы забрать себе украинские земли», - отметил он.
Украину ждет судьба Афганистана, когда США потеряют интерес к Киеву, заявил генерал-майор НСН.
Ранее Лукашенко заявил, что разведки США и Польши готовят провокации против польских жителей, с намерением обвинить в ней Москву и Минск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польский интерес: Варшава поддерживает НАТО на Украине
- США и союзники сбили 15 БПЛА хуситов в районе Красного моря
- Боксер Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом
- Глава МИД Польши одобрил идею отправки западных войск на Украину
- Трамп внес залог в $91,6 миллиона по делу о клевете против писательницы Кэрролл
- Массовая атака беспилотников: Последствия в Ростовской и Курской областях
- Белгородское село Козинка попало под обстрел со стороны Украины
- В Японии отложили первый запуск ракеты с частного космодрома
- СМИ: Банды атаковали дворец президента Гаити в Порт-о-Пренсе
- Эксперты предупредили россиян о фейковых опросах мошенников перед выборами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru