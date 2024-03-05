МИД Франции исключил переход границы соучастия в конфликте на Украине
Париж не намерен переходить границу соучастия в украинском конфликте. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.
«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», - пообещал глава ведомства.
По его словам, Париж ясно дал понять Москве, что продолжит поддерживать Киев.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину. Он рассказал, что эта тема поднималась на встрече представителей 20 государств, однако консенсуса достичь не удалось.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что войска западных стран уже находятся на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виноделы РФ захотели установить пошлины в 200% на вино из стран НАТО
- Суд взыскал имущество Коломойского и партнеров в доход России
- МИД Франции исключил переход границы соучастия в конфликте на Украине
- Биткоин рухнул на 10% после достижения исторического максимума
- Хуситы заявили об ударах по двум эсминцам США в Красном море
- СМИ: на юго-востоке Киева вспыхнул крупный пожар
- В Москве загорелся грузовик «Почты России»
- Депардье стал фигурантом третьего дела о домогательствах
- Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли из-за снижения дисконта
- В Нигерии вооруженные боевики похитили более 40 женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru