МИД Франции исключил переход границы соучастия в конфликте на Украине

«Мы никогда не переходили границу соучастия в конфликте, и мы ее не перейдем», - пообещал глава ведомства.

По его словам, Париж ясно дал понять Москве, что продолжит поддерживать Киев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину. Он рассказал, что эта тема поднималась на встрече представителей 20 государств, однако консенсуса достичь не удалось.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что войска западных стран уже находятся на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

