В Москве взыскали долги по ЖКХ с Дмитрия Нагиева
Московский Мировой суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с шоумена и актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.
Как отметили в суде, был вынесен приказ о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло, электроэнергию.
«Взыскатель: ГБУ "Эважд". Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — говорится в сообщении.
Сумма задолженности артиста не уточняется.
Ранее суд в Москве удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы о взыскании долга по оплате ЖКХ с рэпера Тимати (Тимура Юнусова), напоминает Ura.ru.
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