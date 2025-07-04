В Москве взыскали долги по ЖКХ с Дмитрия Нагиева

Московский Мировой суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с шоумена и актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Как отметили в суде, был вынесен приказ о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло, электроэнергию.

«Взыскатель: ГБУ "Эважд". Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — говорится в сообщении.

Сумма задолженности артиста не уточняется.

Ранее суд в Москве удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы о взыскании долга по оплате ЖКХ с рэпера Тимати (Тимура Юнусова), напоминает Ura.ru.

