Стало известно, кто строил пирамиды Египта
Археологам удалось выяснить, что пирамиды Египта построили квалифицированные рабочие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-министра древностей страны Захи Хавасса.
Его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры. Они также изучили захоронения к югу от пирамиды, которые оказались местом упокоения строителей — со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф.
Открытия подтверждают, что строители не были рабами, иначе их бы не похоронили в тени пирамид.
Одни рабочие резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали с перерывом раз в 10 дней.
Ранее власти Египта отказались от восстановления одной из трех пирамид Гизы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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