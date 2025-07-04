Стало известно, кто строил пирамиды Египта

Его команде удалось обнаружить несколько ранее неизвестных следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры. Они также изучили захоронения к югу от пирамиды, которые оказались местом упокоения строителей — со статуями, перетаскивающими камни, на которых был высечен 21 иероглиф.

Открытия подтверждают, что строители не были рабами, иначе их бы не похоронили в тени пирамид.

Одни рабочие резали камни, другие придавали им форму, а остальные занимались транспортировкой с помощью деревянных саней, которые волочили по песку. Строители работали с перерывом раз в 10 дней.

Ранее власти Египта отказались от восстановления одной из трех пирамид Гизы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

