Российский Су-27 сопроводил три самолета ВКС Франции в Черном море

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения границы РФ в Черном море тремя самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.

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Су-27 сопроводил два французских истребителя «Рафаэль» и самолет радиообнаружения и наведения Boeing E-3 «Сентри».

Нарушения российской границы со стороны французских самолетов не допущено, подчеркнули в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы Польши подняли в небо свои самолеты из-за «активности авиации России». В Варшаве заявили, что это связано с намерением РФ нанести ракетные удары по территории Украины», отмечает «Радиоточка НСН».

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