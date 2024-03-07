Медведев заявил об отсутствии у РФ «красных линий» в отношениях с Францией

Политик прокомментировал слова французского лидера, который заявил, что в вопросе поддержки Украины у Франции больше нет «никаких красных линий».

«Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», - констатировал Медведев.

В недавнем интервью чешскому изданию Novinky Макрон исключил отправку войск Франции для помощи Киеву в ближайшем будущем. По его словам, Париж открыт к диалогу по дальнейшей поддержке Украины, передает «Радиоточка НСН».

