Медведев заявил об отсутствии у РФ «красных линий» в отношениях с Францией
У России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после заявлений президента республики Эммануэля Макрона, написал на своей странице в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал слова французского лидера, который заявил, что в вопросе поддержки Украины у Франции больше нет «никаких красных линий».
«Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции», - констатировал Медведев.
В недавнем интервью чешскому изданию Novinky Макрон исключил отправку войск Франции для помощи Киеву в ближайшем будущем. По его словам, Париж открыт к диалогу по дальнейшей поддержке Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru