Четыре российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов
4 июля 202507:58
Работу четырех российских аэропортов ограничили в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Меры касаются воздушных гаваней Саратова, Самары и Ярославля. Кроме того, ограничения ввели в аэропорту Казани.
Представитель Росавиации указал, что аэропорты приостановили прием и выпуск гражданских самолетов.
Накануне аналогичные меры вводились в авиагавани Самары , пишет 360.ru.
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