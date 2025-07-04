ПВО уничтожила над Россией 48 украинских беспилотников
4 июля 202507:50
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 48 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что 26 дронов ликвидировали в Ростовской области, 12 - в Курской, шесть - в Белгородской, три - в Орловской. Еще один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 69 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
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