ПВО уничтожила над Россией 48 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 48 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что 26 дронов ликвидировали в Ростовской области, 12 - в Курской, шесть - в Белгородской, три - в Орловской. Еще один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 69 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

