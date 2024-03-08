Во Франции заявили о подготовке армии к высокоинтенсивному конфликту
Вооруженные силы Франции готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявил руководитель центра боевой подготовки в Майи-ле-Кан полковник Аксель Дени. Об этом пишет газета Politico.
“Мир раскрыл свою истинную природу: нестабильный, опасный, и не каждый здесь друг», - сказал Дени.
Журналисты отметили .что площадь центра составляет 120 квадратных километров и превышает размер Парижа. Обстановка приближена к реальным боевым условиям.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил ввод войск на Украину. По его словам, у Парижа нет «красных линий» в вопросе поддержки Киева, сообщает «Радиоточка НСН».
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