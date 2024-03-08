Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину
8 марта 202417:27
Президент Франции Эммануэль Макрон дополнил свои слова о возможности отправки на Украину военных западных стран, сообщает ТАСС.
Общаясь с журналистами французский лидер прокомментировал своё заявление, сделанное 26 февраля, указав, что говорить и делать - это разные вещи.
«Не исключать что-то - не означает делать это», - пояснил он.
Ранее Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru