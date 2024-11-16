В Абхазии заявили, что президент страны Бжания не уезжал в Россию

«В настоящее время... Бжания находится в родном селе Тамыш», — отмечается в сообщении.

Ранее президент отказался от предложения об отставке, отметив, что он и другие высокопоставленные чиновники продолжат выполнять свои обязанности.

В пятницу парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Однако оппозиция, выступающая против документа, устроила акции протеста, и парламент перенес рассмотрение вопроса.

