В Абхазии заявили, что президент страны Бжания не уезжал в Россию
Пресс-служба президента Абхазии опровергла данные о том, что глава республики Аслан Бжания уехал на территорию российской военной базы. Об этом пишет РИА Новости.
«В настоящее время... Бжания находится в родном селе Тамыш», — отмечается в сообщении.
Ранее президент отказался от предложения об отставке, отметив, что он и другие высокопоставленные чиновники продолжат выполнять свои обязанности.
В пятницу парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Однако оппозиция, выступающая против документа, устроила акции протеста, и парламент перенес рассмотрение вопроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru