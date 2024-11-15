Президента Абхазии попросили в отставку: МИД России не вмешивается
Большинство граждан Абхазии не поддерживают протесты оппозиции, вместе с тем президент страны готов пойти на уступки протестующим и покинуть свой пост.
Абхазская оппозиция на фоне протестов в республике сформировала координационный штаб общественных и политических организаций, который передал требование о добровольной отставке абхазского лидера Аслана Бжании, передает РИА Новости.
Соответствующий документ главе республики передала делегация депутатов под руководством спикера парламента Лаши Ашубы, заявил представитель штаба Эшсоу Какалия. Президент попросил время на размышления.
Сторонники действующей власти предложили назначить исполняющим обязанности главы государства действующего вице-президента Бадру Гунбу. Оппозиция предложила кандидатуру Ашубы или другого политика, который устроит обе стороны.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Катализатором народных волнений стало принятие абхазским парламентом в начале недели закона, который уточняет детали соглашения об инвестициях с Россией. По мнению митингующих, подобное соглашение лишает суверенитета Абхазию.
Оппозиционеры заявляют, что ратификация соглашения приведет к тому, что российские предприятия будут строить апартаменты в Абхазии, что увеличит стоимость жилья, создаст риски экономики и нанесет урон малому и среднему бизнесу.
Протестующие потребовали от властей отложить принятие документа до предстоящих президентских выборов, которые состоятся весной 2025 года. Митингующие заявили, что он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
Бжания ранее отмечал, что риски для Абхазии создаст как раз-таки отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией.
В свою очередь глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц заявил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти деньги на восстановление ключевых направлений экономики.
Вопрос о ратификации соглашения должен был рассматриваться 15 ноября, однако заседание отменили по решению депутатов. Столкновения начались у здания парламента, после чего переместились к администрации президента. Протестующие забрасывали силовиков досками, яйцами, бутылками и файерами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Оппозиция ворвалась в администрацию президента и разгромила ее, депутаты и министры были вынуждены покинуть рабочие места.
По последним данным, за медицинской помощью обратились 13 участников штурма парламента, трое из них госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.
ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НО ЗА РОССИЮ?
При этом, несмотря на первопричину протестов, митингующие уверяют, что их нельзя упрекнуть в антироссийских настроениях — многие из них вместе с красно-бело-зелеными флагами Абхазии принесли на акцию протеста и российские триколоры. Более того, собравшиеся скандировали слово «Россия».
Между тем в самой России настроения абхазской оппозиции явно не разделяют. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена протестами Абхазии Об этом сообщило РИА Новости.
По словам дипломата, Россия не вмешивается во внутриреспубликанские протесты, а кризис в Абхазии тормозит ее протесты. Захарова выразила уверенность, что конфликт будет разрешен мирным политическим путем, и призвала находящихся в стране россиян быть осторожными.
ТУРИСТОВ НЕ ТРОНУТ
Отреагировало на события в Абхазии и Минэкономразвития России. Ведомство порекомендовало приостановить продажу туров в Абхазию, сообщило РИА Новости. При этом министерство попросить не вводить штрафные санкции при отмене поездок в страну.
При этом в министерстве туризма Абхазии заявили, что беспорядки не помешают отдыху туристов, а абхазская туристическая инфраструктура функционирует в обычном режиме.
«Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», — подчеркнули представители ведомства в своем заявлении.
Из заявления, опубликованного на сайте Ассоциации туроператоров России, известно, что сейчас в Абхазии находятся около 8000 российских туристов, причем 95% из них отдыхают на двух главных курортах вдали от столицы.
РАСКАЧКА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?
Есть мнение, что массовые протесты в Абхазии могут быть продиктованы желанием оппозиции раскачать ситуацию в республике перед предстоящими парламентскими выборами. Такой позиции придерживается депутат Госдумы Константин Затулин.
«[Если соглашение не будет ратифицировано], то будут существенно сокращены возможности оказать Абхазии помощь. А она, скажем прямо, зависит от этой помощи. Это в расчет оппозиционеры не берут, потому логика, тех, кто организует манифестации: чем хуже — тем лучше перед выборами. А дальше мы, дескать, придем к власти и обо всем договоримся. Я бы их предостерег от такого авантюризма», — заявил депутат, отметив, что Россия считает Абхазию союзником.
Затулин подчеркнул, что отказ от инвестиционного соглашения не полезен для Абхазии. Более того, отметил депутат, большинство жителей страны относится к такому соглашению либо нейтрально, либо поддерживает его. Из-за этого была сорвана «пробная» забастовка, которая состоялась 11 ноября, — оппозиционеры были вынуждены под напором простых граждан разблокировать мосты и дороги.
Депутат также выразил уверенность, что оппозиция придет к соглашению внутри себя и акции протеста прекратятся.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Абхазии Бжания отказался от отставки и продолжит работать
- Средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над Курской областью
- Центробанк приостановит ограничение ПСК по кредитным картам до марта 2025 года
- Оппозиция заявила о паузе в переговорах с президентом Абхазии по его отставке
- Австрийская OMV ожидает приостановку поставок газа от Газпрома с 16 ноября
- СМИ: Блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны и вышел из-под стражи
- Сборная России установила рекорд в официальных матчах, забив 11 голов Брунею
- Финляндия арестовала российскую недвижимость на €10 млн
- МВД предложило ограничить срок пребывания украинцев в России
- Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Северным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru