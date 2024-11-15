Президента Абхазии попросили в отставку: МИД России не вмешивается

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Катализатором народных волнений стало принятие абхазским парламентом в начале недели закона, который уточняет детали соглашения об инвестициях с Россией. По мнению митингующих, подобное соглашение лишает суверенитета Абхазию.

Оппозиционеры заявляют, что ратификация соглашения приведет к тому, что российские предприятия будут строить апартаменты в Абхазии, что увеличит стоимость жилья, создаст риски экономики и нанесет урон малому и среднему бизнесу.

Протестующие потребовали от властей отложить принятие документа до предстоящих президентских выборов, которые состоятся весной 2025 года. Митингующие заявили, что он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.

Бжания ранее отмечал, что риски для Абхазии создаст как раз-таки отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией.

В свою очередь глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц заявил, что Абхазия не сможет самостоятельно найти деньги на восстановление ключевых направлений экономики.

Вопрос о ратификации соглашения должен был рассматриваться 15 ноября, однако заседание отменили по решению депутатов. Столкновения начались у здания парламента, после чего переместились к администрации президента. Протестующие забрасывали силовиков досками, яйцами, бутылками и файерами, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Оппозиция ворвалась в администрацию президента и разгромила ее, депутаты и министры были вынуждены покинуть рабочие места.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 13 участников штурма парламента, трое из них госпитализированы, их жизням ничто не угрожает.

ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НО ЗА РОССИЮ?

При этом, несмотря на первопричину протестов, митингующие уверяют, что их нельзя упрекнуть в антироссийских настроениях — многие из них вместе с красно-бело-зелеными флагами Абхазии принесли на акцию протеста и российские триколоры. Более того, собравшиеся скандировали слово «Россия».